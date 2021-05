Tanztheater mit "María de Buenos Aires": Das dunkle Zentrum wird umtanzt

Innsbruck – Die Bar sperrt wieder auf. Auch in Enrique Gasa Valgas Inszenierung von „María de Buenos Aires“. Der Regisseur und Choreograf hat seine Ausdeutung von Astor Piazzollas „Tango Operita“ in einer argentinischen Bar Notable verortet. Das ist eine bodenständig-schlüssige, von Bühnenbildner Helfried Lauckner und Andrea Kuprian (Kostüme) mit viel Liebe zum Detail – Stichwort: Diego Maradona – ausgestattete Setzung für ein Stück, das seine Handlung vor allem in surreal-symbolistischen Schmerzens-Versen von Librettist Horacio Ferrer vorantreibt.

„María de Buenos Aires“ erzählt seine tragische Geschichte in Form einer Geisterbeschwörung. Das kurze Leben einer Frau wird nachgezeichnet. Der hoffnungsvolle Aufbruch von der Vorstadt in die Hauptstadt, die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung, Rückschläge, Fehl- und Übergriffe, Missbrauch, letztlich der Verlust aller (Über-)Lebenskraft. Und „María de Buenos Aires“ ist eine exemplarische Geschichte männlicher Gewalt: María steht für viele Marías. Das unterstreicht Gasa Valga. Er lässt das, was María erlebt hat, in großen, bisweilen atemraubend akrobatischen Chorografien von verschiedenen Tänzerinnen darstellen.