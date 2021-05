Zehn Monate Haft für Bestellbetrügereien am Innsbrucker Landesgericht

Bei der deutschen Justiz galt ein Gastronomiemitarbeiter schon als Wiederholungstäter. Immer und immer wieder war der Rumäne mit Bestellbetrügereien aufgefallen – und verurteilt worden. Wohl mit ein Grund für ihn, nach Österreich zu wechseln. Dort zog er die gleiche Masche jedoch an etlichen Betriebsstandorten weiter ab. So bestellte er auf die Hoteladressen teils unter verfälschtem Namen Kochschürzen, Halstücher, Küchenschuhe und Kochjacken. Diese wurden freilich nie bezahlt – die Empfänger der Pakete blieben letztlich meist ungeklärt. Bei seiner Polizeieinvernahme wollte der gestern am Landesgericht wegen schweren Betruges, Falschaussage und Vortäuschung mit Strafe bedrohter Handlung Angeklagte mit einem der Versandhäuser seit dem Umzug nach Österreich gar nichts mehr zu tun gehabt haben. Vielmehr bezichtigte der Rumäne Unbekannte, die Bestellungen getätigt und entgegengenommen zu haben. Doch in welchem Hotel er auch untergekommen war, die Vorkommnisse glichen sich. „Ein bisschen viel der Zufälle, oder?“, resümierte Richter Andreas Mair. „Herr Rat! In Deutschland habe ich viel angestellt, bin aber auch dann immer dazu gestanden. Aber das hier war ich nicht!“, konterte der Angeklagte. „An Dauermissverständnisse glaube ich nicht, auch Ihre Vorstrafen lassen auf ein gewisses Naturell schließen“, begründete Richter Mair zehn Monate unbedingte Haft.