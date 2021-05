Durch die Stafflach-Wand: Der Peter-Kofler-Klettersteig in St. Jodok

St. Jodok – Gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, talnahe, nicht zu lang und nicht zu schwer, tolle Aussicht: Für den Peter-Kofler-Klettersteig in St. Jodok spricht so einiges, dementsprechend gut besucht ist er auch. „Er gehört sicher zu den meistbegangenen in Tirol, ist aufgrund seiner Ausrichtung ja eigentlich fast ein Ganzjahres-Klettersteig“, ist sich jedenfalls Hermann Ungerank, Chef der Bergrettung in St. Jodok, sicher. Die alpine Einsatzorganisation wartet den Klettersteig, der 2012 errichtet wurde.