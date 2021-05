Von Spirituosen bis Rasierklingen: Serie von Ladendiebstählen in Tirol geklärt

Innsbruck – Eine Serie von Ladendiebstählen beschäftigte seit 11. Mai das Tiroler Landeskriminalamt. Die Täter hatten es hauptsächlich auf teure Spirituosen abgesehen. Am Montag hielt ein Ladendetektiv einen 48-Jährigen und seinen Komplizen in einem Lebensmittelgeschäft im Bezirk Schwaz fest. Die beiden Männer konnten dann mit einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Kufstein in Zusammenhang gebracht werden.