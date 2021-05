Die Regionalliga Tirol wird zur TT.com Regionalliga Tirol

Die Kooperation ermöglicht dem Verband und den Vereinen eine breite Publikumswirkung, um den regionalen und lokalen Fußballsport in Tirol zu fördern, und schafft andererseits ein attraktives Informations- und Unterhaltungsangebot für sportinteressierte Nutzer in den Medien der TT. Die Leistungen und Erfolge der einzelnen Vereine bekommen dadurch eine breite mediale Aufmerksamkeit in Tirol. Gemeinsame Medienprojekte mit den Vereinen in Print und online sind dafür geplant. Zum Saisonauftakt im Herbst wird es eine umfangreiche Sonderbeilage geben. Ab der kommenden Saison werden ausgewählte Spiele der Vereine auf tt.com live übertragen. Dieses Bewegtbildangebot komplettiert die bereits breite regionale Sportberichterstattung der TT. Kamerateams der TT werden die packenden Bilder am Platz einfangen und live vom grünen Rasen berichten. Amateur- und Breitensport hat eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft.