Thermen, Action, Almen und Konzerte: Das ist jetzt (wieder) los in Tirol

Innsbruck – Österreich sperrt seit dieser Woche Schritt für Schritt wieder auf. Damit wird das Freizeitangebot in Tirol vielfältiger: Neben der Gastronomie öffnen auch Almen, Freizeitparks und Bäder wieder ihre Pforten. Außerdem stehen am Pfingstwochenende schon die ersten Kulturveranstaltungen an. Was wann wie und wo startet, haben wir uns angesehen: