Tirolerin Lisa Hauser will mit „Low Carb“-Genuss anstecken

Low Carb klingt für viele erstmal vor allem nach Diät und Verzicht auf alles, was Spaß macht – Nudeln, Brot, Süßigkeiten und Co. Den Gegenbeweis will Lisa Hauser antreten, sowohl mit ihrem Blog „Koch mit Herz“ als auch in Workshops und ihrem jüngst erschienenen zweiten Kochbuch „Die schnelle Low Carb Küche für jeden Tag“.