Präsident des Auschwitz Komitees Roman Kent 92-jährig gestorben

New York – Roman Kent, Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees, ist tot. Der 92-Jährige starb am Freitag in New York. "Auschwitz-Überlebende in aller Welt verabschieden sich mit großer Dankbarkeit und tiefer Wehmut von Roman Kent, der über viele Jahrzehnte ein konsequenter und wortgewaltiger Repräsentant ihrer Erinnerungen und ihres Lebens gewesen ist", würdigte Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, den Verstorbenen.