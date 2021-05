Wechselhaftes Pfingstwochenende in Tirol: Mai bleibt ohne Wonnewetter

Innsbruck – Wechselhaft, kühl und vor allem wenig frühlingshaft: Das Wetter in Tirol zeigt sich von Pfingsten unbeeindruckt und bleibt seinen Gewohnheiten der letzten Wochen treu. „Die vorübergehende leichte Besserung endet am Freitag schon wieder, die nächste Schlechtwetterfront ist im Anmarsch", erklärt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Am Wochenende erwartet uns dementsprechend ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern, am freundlichsten sind die Aussichten zwischen Sonntag- und Montagnachmittag.