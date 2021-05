Billie Eilish kündigt Tournee 2022 mit drei Konzerten in Deutschland an

Los Angeles – Billie Eilish, Pop-Sängerin und Songwriterin, hat eine neue Welttournee angekündigt. 2022 will die 19-Jährige von Februar bis Juli bei der "Happier Than Ever, The World Tour" bei 50 Konzerten auftreten, wie der Musikkonzern Universal Music am Freitag mitteilte. In Österreich wird sie nicht auftreten. Am 19. Juni 2022 steht ein Konzert in Frankfurt/Main auf dem Plan, am 21. Juni in Köln und am 30. Juni in Berlin. Die Tour endet am 2. Juli in Zürich.