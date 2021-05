Spatenstich für „Bikearea Streuböden Fieberbrunn“

Fieberbrunn – Vor Kurzem ist der Startschuss für die neue „Bikearea Streuböden Fieberbrunn“ erfolgt, die der TVB PillerseeTal gemeinsam mit den Bergbahnen Fieberbrunn ins Leben ruft. TVB-Geschäftsführer Armin Kuen freut sich: „Das ist sehr wichtig und gehört mittlerweile zur Infrastruktur wie das Wanderwegenetz.“ Zwar verfügt man in der Region bereits über 400 Kilometer an Rad- und Bikestrecken, was bislang gefehlt hat, sind aber Trails. Vor allem, nachdem das Pillerseetal seit dem vergangenen Jahr mit Saalbach Hinterglemm Leogang Teil der größten Bikeregion Österreichs ist und auch gemeinsam in einem Bike-Marketingpool auftritt. „Von der Vernetzung und der gemeinsamen Produktentwicklung profitieren alle Partner ebenso wie von der gemeinsamen Vermarktung“, bekräftigt TVB-Geschäftsführer Armin Kuen den Schritt zur gemeinsamen Entwicklung.