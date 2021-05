Toyota Proace Electric: Universal-Raumschiff, unter Strom gesetzt

Zu einer ersten Probe aufs Exempel ist der Proace in der Verso-Version angetreten, achtsitzig, voll ausgestattet bis zum Traktionshilfesystem und mit dem kapazitiv größeren der beiden zur Auswahl stehenden Akkus. Macht gut 2,4 Tonnen Startgewicht. Die Abstimmung des Fahrwerks ist wesentlich komfortorientierter als in den Verbrennern. Dank tiefem Schwerpunkt könnte die Dynamik fast sportlich sein, doch schiebt dem die indirekte – und etwas zähe – Lenkung einen Riegel vor. Ohnehin ist der mit fünf Metern Länge (in der kürzeren Standard-Version) gar nicht so kompakte Kasten nicht auf schnelles Kilometerfressen ausgelegt. Der Top-Speed ist mit maximal 130 km/h (136 km/h auf dem Display) limitiert. So schnell muss man’s gar nicht treiben, um das Kilometer-Guthaben im Überlandbetrieb flott zu reduzieren. Dazu braucht’s auch den Power-Modus nicht. So oder so reicht das Normal-Programm, mit 109 PS Spitzenleistung, fürs Mitschwimmen im Stadtautobahn-Betrieb. In der City reichen die 82 PS des Eco-Progamms durchaus aus, und da erscheint auch die Reichweitenangabe realistisch. Über Land jedoch sollte man sich selbst bei strenger Einhaltung sämtlicher Speed-Limits darauf einstellen, dass man auf längeren Strecken regelmäßige Stromnachfüll-Stopps einlegen muss. Am besten an einer Schnellladesäule. An der CCS-Zapfstelle kann der Akku in vierzig Minuten wieder komplett voll sein. Eine Zeitspanne, die für eine Kaffeepause mit Jause richtig ist – zumal man ja nun, nach Ende des Lockdowns, wieder ins nächstgelegene Kaffeehaus gehen kann.