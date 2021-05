Tiroler Journalismusakademie sucht zum neunten Mal Nachwuchs

Innsbruck – Abwechslung und Spannung gehören für Journalistinnen und Journalisten zum Berufsalltag – egal ob sie in der großen weiten Welt unterwegs oder ganz nah dran sind an den Menschen in der eigenen Heimat. Die Tiroler Journalismusakademie eröffnet jungen Leuten die Chance, diesen faszinierenden Beruf zu ergreifen. Von den bisherigen AbsolventInnen ist die Hälfte bereits in Redaktionen oder mediennahen Jobs tätig.

Im Herbst startet der bereits 9. Grundlehrgang. Dafür bewerben kann man sich noch bis zum 4. Juni: Einfach einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben an service@journalismusakademie.com mailen oder auf dem Postweg an die Tiroler Journalismusakademie (p. A. Volkshochschule), Marktgraben 10 in Innsbruck senden. Aufgenommen werden 12 InteressentInnen, die das zweistufige Aufnahmeverfahren bestehen. Der erste Teil findet am Mittwoch, 15. Juni statt, die Hearings am 28. Juni.