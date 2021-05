Trio bei Kontrollen in Ramsau mit 100 Gramm Cannabis erwischt

Ramsau – Der Geruch von Cannabis lässt sich nicht so leicht überdecken: Das wurde einem Trio Einheimischer am Freitagabend bei Kontrollen auf der Zillertalbundesstraße in Ramsau zum Verhängnis. Die drei Fahrzeuginsassen wurden gegen 22 Uhr eigentlich nur routinemäßig für Alkoholkontrollen von Polizisten aus Zell am Ziller gestoppt.