Neue Generation des Mercedes GLA: Stuttgarter Allround-Talent

Axams – Offenbar hat man sich die Kritik an der ersten Generation des Mercedes GLA in Stuttgart zu Herzen genommen, denn schon auf den ersten Blick erkennt man, dass der Neue nicht mehr nur eine Karosserie-Variante der kompakten A-Klasse ist. Das liegt natürlich nicht zuletzt am schicken AMG-Gewand, das unser Testwagen getragen hat, doch auch die Normal-Version ist größer geworden. Nur nicht in der Länge. Da hat man im Vergleich zum Vorgänger sogar 1,5 Zentimeter eingespart. Die schicken 19-Zöller und die dunkle Dachreling rundeten den gelungenen Gesamteindruck ab.