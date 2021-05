Neue Heimtarife für Tirol: Eine schwere, aber geglückte Geburt

Innsbruck – Was lange währt, muss nicht zwangsläufig auch gut werden, kann aber. Das neue Tarifmodell für die Tiroler Heimlandschaft steht für Letzteres. Zumindest ist dies der Eindruck, den man in den vergangenen Wochen gewonnen hat. Denn so ziemlich alle Systempartner zeigen sich schon im Vorfeld mit dem am Donnerstag vom Landtag einstimmig beschlossenen Modell mehr als zufrieden.