„Der süßeste Wahnsinn“: Zwei Flugstunden im Tollhaus

Neckische Diva in aussichtsreicher Lage: Ruth Müller als Athena Sinclair.

Innsbruck – Pssst! Weil Sie gerade hier sind (danke fürs Lesen!), wird vorab etwas verraten: Das Tiroler Landestheater kann neuerdings auch Komödie. Das darf man sich für später merken. Denn für „Der süßeste Wahnsinn“ sind die Karten vergriffen. Das Stück von US-Autor Michael McKeever bestand am Donnerstag den Elchtest vor Publikum in den Kammerspielen.

Jene, die Tickets für Folgeabende ergattern konnten, dürfen sich auf ein Spektakel boulevardesken Zuschnitts freuen: Gags, Klamauk und Wortwitz im rasanten Szenenwechsel, garniert mit inbrünstig bis launig vorgetragenen Evergreens: „La vie en rose“, „As time goes by“ bis hin zum Herzensbrecher der stolzesten Frauen.

Vor knallig-bunter Kulisse (© Esther Frommann) vergehen zwei Stunden in diesem Tollhaus wie im Flug. Manches Lachtränchen ist fachmännisch/-frauisch zu entfernen, der Spaß obsiegt; große, schwere Gedanken haben definitiv Pause.

So etwas wie eine Handlung gibt es auch. Die ist weder tierisch ernst noch besonders wichtig, daher nur kurz: Zwei nicht mehr ganz junge Gesangsdiven, einander angeblich in neidvoller Feindschaft verbunden, beziehen dasselbe Luxushotel – und blöderweise dieselbe Suite – in Palm Beach, Florida. Die beiden Goldkehlchen sollen wohltätiges Geld ersingen für im noblen Haus Party machende Soldaten. Denen wird eine Pause vom Krieg gegönnt, denn wir schreiben das Jahr 1942.