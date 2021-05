Katholischer Priester in Nigeria bei Überfall getötet

Abuja – Ein katholischer Priester ist in der Nacht auf Freitag im Norden Nigerias von Banditen getötet worden. Ein zweiter wurde bei dem Überfall auf das Pfarrhaus der St.-Vincent-Ferrer-Kirche in Malunfashi im Bundesstaat Katsina offenbar entführt. Das berichtete die Online-Zeitung Premium Times am Freitag. Polizei sowie das Katholische Sekretariat in der Hauptstadt Abuja bestätigten den Angriff.