Tiroler Polizei warnt vor gefälschten SMS-Paketbenachrichtigungen

Innsbruck – Die Abteilung Kriminalprävention der Tiroler Polizei warnt in einer Aussendung am Samstagnachmittag eindringlich vor SMS-Betrügern. Diese würden Paketbenachrichtigungen verschicken, in denen zum Öffnen eines eingefügten Links aufgefordert wird. "Unter keinen Umständen den Link öffnen", warnt die Polizei.