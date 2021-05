Autofahrer flüchtete in Innsbruck vor Polizei und prallte gegen Brückenpfeiler

Innsbruck – Eine Zivilstreife der Polizei versuchte gegen Mitternacht am Südring in Innsbruck ein Auto anzuhalten. Der Lenker blieb nicht stehen, sondern erhöhte die Geschwindigkeit und flüchtete in östliche Richtung. Nachdem der Wagen in der Geyrstraße zwei weitere Pkw und einen Fahrradständer touchiert hatte, prallte das Auto in der Luigenstraße gegen den dortigen Brückenpfeiler.