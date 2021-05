Israel: Im Fall neuer Angriffe aus Gaza deutlich härtere Reaktion

Bei Protesten in Großbritannien brachten Tausende Menschen ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck. Die Organisatoren schätzten, dass allein bei einem propalästinensischen Protest in London am Samstagnachmittag mehr als 180.000 Menschen dabei gewesen seien. Von unabhängiger Seite ließ sich diese Zahl nicht bestätigen. Die Polizei sprach am späten Abend in ihrem Lagebericht von "einer beträchtlichen Anzahl" an Teilnehmern, gab aber keine konkrete Zahl an.