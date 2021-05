Halbzeitführung reichte für die Damen des FC Wacker nicht zur Erlösung

Die Marschrichtung vor dem Spiel der Wacker-Damen bei Vorderland in Röthis (Vbg.) war am Samstag klar: Einen Punkt brauchte man, um um den vorzeitigen Klassenerhalt ein Mascherl zu machen. Doch trotz einer 1:0-Halbzeitführung verloren die Tirolerinnen am Ende 1:2 und fuhren mit leeren Händen heim.