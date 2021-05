„Normaler Discobetrieb" in Innsbrucker Lokal: Betreiber angezeigt

Innsbruck – Ein Lokalbesitzer in Innsbruck wurde nach den Covid-Bestimmungen angezeigt. Aufgrund einer Ankündigung in den sozialen Medien, dass am Samstagabend von 18 bis 22 Uhr ein DJ auflegen werde, wurden gegen 21 Uhr Polizeistreifen zu Kontrollen geschickt. Dabei konnte festgestellt werden, dass im Lokal "normaler Discobetrieb" herrschte. Auf der Tanzfläche befanden sich laut Exekutive rund 300 Personen "Schulter an Schulter". Die Gäste sowie die Angestellten trugen überwiegend keine Masken, hieß es. Die Veranstaltung wurde aufgelöst.