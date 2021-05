Streit mit Hammer und Messer: Lkw-Fahrer gerieten in Radfeld aneinander

Radfeld – In der Nacht auf Sonntag kam es auf einem Lkw-Parkplatz in Radfeld zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Lkw-Fahrern. Im Zuge des Handgemenges verletzte der 51-jährige Bulgare den 41-jährigen Türken mit einem Messer im Bereich des rechten Zeigefingers und durch Fußtritte gegen das rechte Wadenbein. Der 41-Jährige ging dann mit einem Hammer auf seinen Kontrahenten los und verletzte diesen an der Stirn, an beiden Ellenbogen und beiden Knien.