Mindestens 64 Verletzte bei Tankerexplosion im Norden Nigerias

Niamey – Bei der Explosion eines Tanklastwagens in der Stadt Kano im Norden Nigerias sind mindestens 64 Menschen verletzt worden. Das sagte der Sprecher der Feuerwehr, Saminu Yusif Abdullahi, in einer Mitteilung am Sonntag. Der Tanker habe demnach am Samstagabend mehr als 6000 Liter Benzin an einer Tankstelle entladen und dabei Feuer gefangen.