Fuhrpark von Amazon-Zusteller von Finanzpolizei beschlagnahmt

Wien, Seattle – Die Amazon-Dienstleister in Österreich sind erneut ins Visier der Finanzpolizei geraten. Nach einer großen Razzia im Februar 2020 im Verteilzentrum in Großebersdorf wurde nun der Fuhrpark eines Zustellunternehmens, das im Großraum Wien tätig ist, beschlagnahmt. Der Grund sind offene Abgabenschulden, heißt es am Sonntag vom Finanzministerium. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über die Aktion berichtet.