FC Wacker trauert der Relegation nach: "Das tut weh, auch in der Seele"

Innsbruck – Im Tivoli war am Sonntagnachmittag alles angerichtet für ein Fußballfest: Nach über einem halben Jahr durften erstmals wieder Zuschauer ins Stadion und der FC Wacker griff nach acht Siegen in Serie nach dem Platz in der Relegation gegen St. Pölten um den Aufstieg in die Bundesliga.