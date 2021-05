Mit den Fans im Rücken will Schwaz den Harder Matchball abwehren

So soll’s am Pfingstmontag in der Osthalle ausschauen – die Schwazer wollen mit den Fans einen Sieg über Hard feiern.

Schwaz – Wer das erste Halbfinale in der regulären Spielzeit gewinnen hätte können und erst in der zweiten Verlängerung verliert, muss nur nach ganz kleinen Details suchen. Und die berühmten „Nuancen“, die enge Spiele unter den letzten vier in der spusu Handball Liga entscheiden, sollen heute auf die Seite der Tiroler wandern, um in der Best-of-three-Serie ein Entscheidungsspiel zu erzwingen