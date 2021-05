37-jähriger Deutscher prallte in Ehrwald mit Fahrrad gegen Baum

Ehrwald – Mit schweren Wirbelsäulenverletzungen musste am Sonntag ein 37-jähriger Deutscher nach einem Fahrradunfall in Ehrwald in die Unfallklinik Murnau geflogen werden. Der 37-Jährige war gegen 20.50 Uhr allein mit seinem Fahrrad auf einer stark abschüssigen Forststraße von der Tuftlalm unterwegs.