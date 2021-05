Radfahrer und Auto kollidierten in Kreisverkehr bei Kufstein

Kufstein – Am Pfingstsonntag fuhr eine Einheimische mit ihrem Wagen auf der Wildbichler Straße von Ebbs in Richtung Kufstein. Gleichzeitig war ein Radfahrer von Kufstein in Richtung Eichelwang unterwegs. In einem Kreisverkehr kollidierten Fahrrad und Auto. Der 29-jährige Einheimische stürzte.