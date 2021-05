Die fiktive Welt von „Game of Thrones“ wurde an der Uni Realität

Zehn Jahre ist es her, als die Serie „Game of Thrones“ (GoT) mit ihrem fiktiven Universum anfing, die reale Welt zu erobern. Das blutrünstige Fantasy-Epos sorgte mit seinen Schlachten, hemmungsloser Gewalt und nackter Haut für einen weltweiten Hype. Allein in Amerika schauten bis zu 43 Millionen Menschen pro Folge zu. Die auf der Buchreihe „A World of Ice and Fire“ von George R. R. Martin basierende Parallelwelt stand nun sogar bei einer wissenschaftlichen Tagung der Uni Innsbruck im Fokus.