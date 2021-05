US-Präsident Biden schickt Außenminister Blinken in den Nahen Osten

Washington – Nach seinem Engagement für eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt schickt US-Präsident Joe Biden seinen Außenminister Antony Blinken in die Krisenregion im Nahen Osten. Wie Blinken am Montag auf Twitter mitteilte, werde er auf Bidens Bitte hin nach Jerusalem, Ramallah, Kairo und Amman reisen. Ziel sei es, alle involvierten Parteien dabei zu unterstützen, die Waffenruhe zu festigen. Laut US-Außenministerium sei die Reise von Montag bis Donnerstag in dieser Woche geplant.