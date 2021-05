Iss ganz einfach: Braten und Gnocchi wie beim Haubenkoch

Wattens – Es muss nicht immer das Filetstück sein – davon ist der Wattener Haubenkoch Thomas Grander fest überzeugt. In seinem Restaurant „das grander“ verwendet er nur Fleisch aus der Region direkt vom Bauern: „Ich bin ein Verfechter von 'nose to tail', das heißt wir verwenden alle Teile. Auch so kann man schon etwas für die Umwelt tun. Wenn hier ein Umdenken anfängt und alles verbraucht wird, dann müssen auch nicht mehr so viele Tiere gehalten und geschlachtet werden."