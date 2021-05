Langjähriger FIA-Präsident Max Mosley gestorben

London – Max Mosley, der frühere und langjährige Präsident des Motorsport-Weltverbandes FIA, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das vermeldete zuerst die Tageszeitung The Sun am Montag aus Mosleys englischer Heimat, gegenüber der öffentlich-rechtlichen BBC bestätigte sein Wegbegleiter Bernie Ecclestone die Nachricht. „Er war wie ein Bruder für mich", sagte Ecclestone. Mosley war selbst Rennfahrer (bis zur Formel 2) und Anwalt, ehe er ab 1993 die Geschicke der FIA leitete.

In dieser Funktion prägte er im Zusammenspiel mit Ecclestone maßgeblich die Formel 1. So leitete Mosley wichtige Reformen zur Verbesserung der Sicherheit ein, besonders nach den tödlichen Unfällen von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger in Imola 1994. Er versuchte auch jahrelang umzusetzen, was erst ab der laufenden Saison 2021 Realität ist: eine Budget-Obergrenze für die Formel-1-Teams.