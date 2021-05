Neuauflage für Zammer „Sport.Ferien.Camp“

Zams – Als eine der erfolgreichsten regionalen Kinderferienaktionen gilt das Zammer „Sport.Ferien.Camp“, organisiert vom Sportverein Zams. Die Vorbereitungen für die 8. Auflage sind im Laufen. Mehr als 1500 Kinder haben in den vergangenen sieben Jahren bei dem vielfältigen, attraktiven Angebot mitgemacht. Das Erfolgsgeheimnis dieser Initiative liegt in der Möglichkeit, bekannte und neue Sportarten mit ausgebildeten Trainern bei ganztägiger Betreuung zu erleben. Die drei Hauptsportarten sind Fußball, Tennis und Volleyball. Aber auch alternative Sportarten wie Ninja Warrior (Hindernisparcours), Klettern, Bogenschießen und Stockschießen können die kleinen Sportfreunde kennen lernen. Abermals ist ein Erlebnistag am Venet geplant.