Koalitionsstreit und Wettrennen um nächste Öffnungen in Österreich

Am frühen Abend rückte dann der VP-Chef selbst aus. Von Brüssel aus legte sich Kanzler Sebastian Kurz auf den 17. Juni als nächsten Öffnungstermin fest, ein weiterer solle mit 1. Juli folgen. Bereits morgen Mittwoch werde er sich diesbezüglich mit den Landeshauptleuten sowie Sozialpartnern telefonisch beratschlagen, sagte Kurz am Rande des EU-Gipfels. Was wie gelockert werde, solle jedoch erst am Freitag zusammen mit Experten entschieden werden. Die VP-Entscheidung dürfte da freilich schon gefallen sein. Kurz nannte konkret die Maskenpflicht im Freien und die Regelungen für private Treffen. Kurz hatte bereits am vergangenen Freitag mit seiner Öffnungs-Ansage polarisiert.

Nach einem längeren Streit über das gesamte Pfingstwochenende war bei den Grünen nun gestern zu hören, dass man ja gar nicht so weit auseinander sei. Es habe aber die klare Absprache gegeben, nicht voreilig an die Öffentlichkeit zu gehen. In der gestrigen ZIB 2 hielt Mückstein nun sogar weitere Lockerungen schon am 10. Juni für möglich. Dazu gehört in der Gastronomie die Reduktion des Zwei-Meter-Abstands zwischen den Besuchergruppen auf einen Meter. Die Sperrstunde würde der Minister von 22 Uhr auf Mitternacht verlegen und indoor könnten statt vier Personen acht (jeweils plus Kindern) zusammensitzen. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass sich das Personal wie in Wien drei Mal wöchentlich testen lässt.