Meisterhaftes für den guten Zweck in der Dolomitenbank Lienz

Die acht Werke, die an den Meistbietenden gehen werden, wurden von Osttiroler Künstlern gespendet, darunter Jos Pirkner, Michael Hedwig und Lois Fasching. Mitbieten ist bereits möglich, Mairs Kontakt: 0699/12871071. Für die Teilnahme an einer Kunstrunde ist eine Anmeldung nötig.

„Wir sind sehr dankbar“, sagt Stephan Hofmann, Geschäftsführer des Roten Kreuzes in Lienz. „So können wir Menschen in Not schnell und unbürokratisch helfen.“ (co)