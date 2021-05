1,4 Mrd. Euro Covid-Hilfen nach Tirol, vor allem an Beherbergung und Gastro

Wien, Innsbruck – Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise bisher knapp 37 Mrd. Euro an Unterstützungsleistungen für Unternehmer ausgezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt. Das berichtet das Finanzministerium in einer Aussendung.

Alleine für Tirol seien von der Corona-Finanzierungsagentur des Bundes, Cofag, 60.000 Anträge mit einem Volumen von mehr als 1,4 Mrd. Euro genehmigt worden. Der Großteil davon sind Direktzuschüsse. Am breitesten gewirkt habe bisher der Umsatzersatz, wo in Tirol bereits beinahe 330 Mio. Euro genehmigt und ausbezahlt werden konnten. Ein Löwenanteil der ausbezahlten Hilfen ging bislang an die Beherbergung und Gastronomie (fast 60 Prozent der ausbezahlten Summe), 14 Prozent der Hilfen flossen in den Tiroler Handel.