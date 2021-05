Besondere neue Ausstellung: So hat man Schwaz noch nie gehört

Doch eigentlich war Müller ganz ruhig. Mucksmäuschenstill, um genau zu sein. Denn sie hört dorthin, wo es für viele nach gar nichts klingt. Die Künstlerin hat ein besonders gutes Ohr. Sie widmet ihre Arbeiten den Geräuschen und setzt sich mit bestimmten Orten, deren Geschichte und akustischen Feinheiten auseinander. In Schwaz hat es ihr vor allem der Lahnbach angetan. Der Wandel von einem Ort, der die Anrainer oftmals in Angst und Schrecken wegen Wasserübertritte versetzte, zu einem Erholungsgebiet hat sie beeindruckt. „Diese Existenzgeschichten, Auseinandersetzungen zwischen Mensch und Natur – das interessiert mich sehr“, sagt Müller im TT-Gespräch.

Entstanden ist in den letzten zwei Monaten das Werk „Schutzmaßnahmen“. Vom Schutzwald über Bachverbauungen bis hin zum Wetterläuten verarbeitet die junge Künstlerin in einer klangvollen Ausstellung ihre Eindrücke. Das, was sie gehört und aufgenommen hat. Ein Highlight war für Müller, die Arbeit von Waldaufseher Gottfried Anfang begleiten zu dürfen. „Das war superspannend“, verrät die gebürtige Vorarlbergerin.