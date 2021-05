Auto überschlug sich bei Söll: Lenker wurde verletzt

Söll – Kurz vor Mitternacht war am Montag ein 41-Jähriger mit seinem Auto auf der Eibergstraße von Söll in Richtung Kufstein unterwegs. In einer Linkskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er blieb auf dem Dach in einem Feld unterhalb der Fahrbahn liegen.