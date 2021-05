Öffnungsschritte in Tirol: Kongress-Touristiker verhalten optimistisch

Innsbruck, Alpbach – Erwirtschaftete die Veranstaltungsbranche Österreichs 2019 noch 8,9 Mrd. Euro Wertschöpfung und damit fast 3 % des BIPs, kam mit dem Frühjahr 2020 der erste Schock, und ab November stand die Branche endgültig still. Nun zeichnet sich mit der Öffnung ein Licht am Horizont ab. Allerdings ist der Optimismus in der Branche noch verhalten.