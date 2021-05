"The hammer and the dance“: So lautete vor einem Jahr eine Beschreibung für den Umgang mit der Pandemie. Der Hammer: Lockdown und strikte Maßnahmen, um Corona unter Kontrolle zu bringen. Der Tanz: Punktgenaue Lockerungen, um den Menschen Freiheiten zurückzugeben und dennoch dem Virus keine Angriffspunkte zu bieten.