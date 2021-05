Beim FC Wacker werden weiter die zweitklassigen Wunden geleckt

Innsbruck – Nach acht Siegen in Serie waren die Beine ausgerechnet beim Finale und kurz vor der Ziellinie zur Relegation am Sonntag im Tivoli vor 3000 Fans zu schwer. „Vielleicht war es genau an dem Tag mit den Zuschauern und dem Druck zu viel. Wir waren wie gelähmt. Und die Erfahrung eines Knaller, Viteritti, Wostry oder Jamnig (alle verletzt) hätten uns gut getan“, blickte Cheftrainer Daniel Bierofka auf das verlorene Endspiel zurück. Im Wissen, dass der Rückstand – vor allem für einen direkten Aufstieg – im Herbst schon (zu) groß war: „Da haben wir zu wenig Punkte geholt, waren noch nicht so homogen. Aber wenn man eine Mannschaft entwickeln will, die vorne mitspielt, benötigt es seine Zeit.“