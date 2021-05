Lieber schwarz oder mit Crema? Wie der perfekte Kaffee im Home-Office gelingt

Innsbruck – Glaubt man der Statistik, müssen Österreicher ein ausgesprochen waches, aufgewecktes Volk sein. Schüttet sich doch im Schnitt pro Jahr jeder 162 Liter Kaffee in den Schlund. Selbst in Home-Office-Zeiten, in denen die morgendlichen Prozessionen quer durchs Büro zur Kaffeemaschine wegfielen, blieb die Zahl nicht nur stabil – der Pro-Kopf-Konsum des „Lebenselixirs“ stieg sogar um zwei Liter. Röstmeister Julian Schöpf beobachtet diesen Trend seit gut einem Jahr: „Gerade der Kaffeemaschinenverkauf hat zugelegt.“