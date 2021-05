Wohnungsmieten verteuerten sich stark: Tirol auf vorderen Rängen

Hintergrund des deutlichen Anstiegs der Mieten in den letzten Jahren sei insbesondere die wachsende Nachfrage nach Wohnraum, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. Die Bevölkerung sei in den vergangenen zehn Jahren um rund 560.000 Personen gewachsen. Besonders kräftig fallen die Mietpreissteigerungen bei Neuvermietungen aus. Da langlaufende Mietverträge seltener werden, wirke sich das auch auf das Mietniveau insgesamt aus, so Thomas. Bei den Nettomieten fiel der Anstieg in dem Vierjahresabstand mit 15,5 Prozent noch kräftiger aus.

Die Nettomieten (ohne Betriebskosten) lagen in Österreich im Schnitt bei 6,2 Euro pro m² und Monat – am höchsten in Salzburg und Vorarlberg mit je 7,7 Euro, gefolgt von Tirol mit 7,3 Euro. Im Burgenland waren es 5,0 Euro, in Wien 6,3 Euro. In Gemeindewohnungen lagen die Nettomieten bundesweit im Schnitt bei 4,6 Euro pro m², in Genossenschaftswohnungen bei 5,4 Euro und in anderen bzw. privaten Hauptmietwohnungen bei 7,5 Euro pro m2 und Monat. (APA)