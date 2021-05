Vermisster 39-Jähriger starb in einer Dino-Statue bei Barcelona

Barcelona – Ungewöhnlicher Leichenfund in Spanien: Im Inneren einer Dinosaurier-Statue aus Pappmaché ist in einem Vorort von Barcelona ein toter Mann entdeckt worden. Der leblose Körper wurde am Wochenende von einem Mann, der mit seinem Sohn in der Nähe der Statue spielte, durch ein kleines Loch im Pappmache bemerkt, wie die Zeitung El País und andere spanische Medien unter Berufung auf die katalanische Polizei berichteten. Der Mann habe sofort die Polizei alarmiert.