Gemeinsam gegen das Vergessen: Ein neues Zentrum für Demenz in Innsbruck

Um das Gehirn in Schwung zu halten, werden mit Demenzpatienten Denkspiele gemacht.

Wenn die Herren mit Arbeitstasche und Vorfreude ins ZEDER kommen – dem neuen „Zentrum für DemenzRehabilitation“ in der Daneygasse in Innsbruck –, freut dies Gertrud Devich besonders: „Manche der Männer sehen es als ihre neue Aufgabe an, als ob sie ins Büro gehen würden. Wir haben auch Arbeitsplätze und einen Werkraum eingerichtet, es ist Wichtig, dass sie Spaß haben.“