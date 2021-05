FPÖ: Kickl untermauert Bereitschaft zur Spitzenkandidatur

Wien – FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Dienstag seine Bereitschaft, die FPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl zu führen, untermauert. „Ich kann nur sagen: Wenn ich darum gefragt werde, ob ich es machen würde, dass ich eine ehrliche Antwort gebe", so Kickl. Oberösterreichs Landeschef Manfred Haimbuchner stellte sich indessen hinter den amtierenden Bundesparteichef Norbert Hofer.