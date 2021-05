Fivers verwerteten ersten Matchball: Nun Finale gegen Hard

Wien – Die Fivers Margareten sind dem HC Hard ins Finale der heimischen Handball-Liga gefolgt. Der Cupsieger feierte am Dienstag einen 31:28-Heimsieg und verwertete damit ebenfalls gleich seinen ersten Matchball zum 2:0-Endstand in der „best of three"-Serie. Die Wiener stehen damit zum zwölften Mal im Liga-Finale. Spiel eins steigt am 2. Juni in Hard.