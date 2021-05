Ruf nach Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lienz

Lienz – Am 1. Juli übernimmt mit Martin Huber (41) ein junger Primar die Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Bezirkskrankenhaus Lienz. Martin Schmidt, der vor elf Jahren die Abteilung aufgebaut hat, tritt als deren Leiter in den Ruhestand, bleibt dem Krankenhaus aber weiterhin als ärztlicher Leiter erhalten.

Aktuell stehen in der Fachrichtung Psychiatrie in Lienz 22 Betten zur Verfügung, fünf Fachärzte und zwei Assistenzärzte behandeln die Patienten. „Wir werden weiterhin ein offenes Haus sein, das Menschen in Nöten Hilfe anbieten wird“, erklärte Huber im Rahmen seiner Vorstellung. Sein Vorgänger Schmidt verwies darauf, dass vor der Einrichtung der Abteilung in Lienz jährlich 154 Patienten zur Behandlung in das psychiatrische Krankenhaus in Hall überstellt werden mussten. Sämtliche Krankheitsfälle würden inzwischen im eigenen Haus behandelt.